Lazio, Inzaghi: "Rinnovo? Sono positivo. Col Cagliari prova di maturità"

In vista del match contro il Cagliari, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style: “Il Cagliari è in un momento in cui sta facendo pochi punti, ma le prestazioni sono buone. Ha ottime qualità anche sul piano delle individualità e gioca un buon calcio. Avrà qualche defezione: ci aspettiamo un modulo speculare al nostro. Per quello che ha mostrato non merita questa classifica. Per noi questa partita sarà un grande banco di prova per valutare la maturità della squadra: conterà tantissimo l’approccio”.

Biancocelesti in corsa per l’Europa: “A inizio stagione avevamo due obiettivi. Il primo lo abbiamo già centrato con la qualificazione agli ottavi di Champions. L’altro è quello di restare in Europa, chiaramente in quella che conta di più. Abbiamo lasciato diversi punti di troppo tra vari problemi, ma ora siamo in un’ottima posizione e sappiamo che dobbiamo pedalare già dalla gara col Cagliari”.

Ci sarà qualche assente: “Senz’altro ci sono state più possibilità di allenarsi bene, non eravamo più abituati. Abbiamo avuto qualche problemino: domani non avremo Patric, Strakosha, Luiz Felipe e Cataldi. Poi vedremo come andrà l’allenamento di questo pomeriggio per Radu e Caicedo. Milinkovic ha fatto grandissimi progressi. È uno dei nostri top player. Sta avendo un rendimento molto buono. Unisce qualità a prestanza fisica, ci aiuta in tanti momenti della gara. Non deve però guardare a quello che è stato, ma solo avanti. Ha avuto qualche problemino dopo la gara di domenica, però già ieri l’ho visto motivato per la partita con il Cagliari”.

Per il rinnovo è tutto fatto con Lotito: “Ci siamo visti, sono molto positivo. In questi ultimi tre giorni il presidente è stato impegnato in Lega, lo rivedrò oggi, siamo molto avanti. Sono contento, sapete quanto contano e cosa rappresentano per me questa società e questa maglia”.

OMNISPORT | 06-02-2021 15:28