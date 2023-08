Lazio, l'arrivo di Rovella e Pellegrini alla Paideia per le visite mediche

Tanti i tifosi fuori la struttura ad aspettare i due nuovi acquisti

17-08-2023 11:42

Sono circa una cinquantina i tifosi fuori la Paideia che dalle otto hanno aspettato i due nuovi acquisti per la squadra biancoceleste. Nicolò Rovella e Luca Pellegrini sono arrivati alla struttura per le visite mediche. Il centrocampista si è limitato a salutare da lontano i tifosi che intonavano i cori, mentre il difensore è entrato in un’entrata secondaria e si è limitato a salutare i cronisti che lo aspettavano dento l’ospedale.