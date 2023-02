Lazio, la lista per la Conference League: esce Radu per Pellegrini

Maurizio Sarri concede spazio al neo arrivato che potrà disputare dunque le partite della competizione

03-02-2023 10:00

Uno esce e uno entra nella lista per la Conference League della Lazio, che affronterà il Cluj. Maurizio Sarri toglie Radu per fare posto al neo arrivato Luca Pellegrini che, dunque, potrà disputare le prossime gare europee. Per i biancocelesti, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Conference è una ghiotta occasione per provare a portare a casa un trofeo quest’anno. Vediamo ora la lista presentata alla Uefa:

Portieri: Provedel, Maximiano

Difensori: Romagnoli, Patric, Gila, Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini

Centrocampisti: Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Basic, Marcos Antonio

Attaccanti: Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni, Romero, Pedro, Cancellieri.