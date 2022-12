Lazio, Lotito: "Mihajlovic? Faremo qualcosa in suo nome"

18-12-2022 13:26

Nella camera ardente al Campidoglio per salutare Mihajlovic, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha consegnato ai figli del serbo le maglie della Lazio: “Il ricordo che ho è di un grande amico, di un grande uomo e di un grande padre – dice il presidente della Lazio in lacrime -. Deve rappresentare l’esempio non solo del calciatore ma dell’uomo. Ha avuto il coraggio di portare avanti una malattia che è stata devastante”.

“Per noi è un esempio di dignità e di forza. Non ha mai fatto trapelare nulla, ha sempre avuto il sorriso. Questo dimostra che è un grande uomo. Se la Lazio farà in nome di Sinisa? Qualcosa faremo in suo nome. Purtroppo era ammalato ma è peggiorato tutto insieme, penseremo a iniziative per celebrare il suo nome proprio come testimonial della Lazio e del nostro mondo”.