Lazio, Lotito secco sul giallo a Milinkovic-Savic

Momento delicato in casa Lazio, che ha appena perso in campionato a sorpresa all’Olimpico contro la Salernitana. La squadra di Maurizio Sarri, che non aveva a disposizione Ciro Immobile per infortunio, deve fare i conti anche con l’ammonizione di Sergej Milinkovic-Savic, che sarà squalificato per il derby.

Il centrocampista serbo era infatti diffidato e sarà costretto a saltare il prossimo match di campionato con la Roma. Questo il commento a riguardo del presidente biancoceleste Claudio Lotito, all’uscita dal Consiglio della Federcalcio: “L’ammonizione di Milinkovic? Lasciamo stare, parliamo d’altro”.