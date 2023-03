Lazio, Lotito: "Stando uniti porteremo sempre a casa risultati"

Il presidente biancoceleste ha parlato della possibilità da parte del suo club di poter ottenere buone cose.

01-03-2023 21:28

Con la vittoria sulla Sampdoria, la Lazio è ora quarta in classifica in piena lotta per la zona Champions League. Presente all’evento del Lazio Club Quirinale, il presidente Claudio Lotito ha commentato la situazione della squadra a Lazio Style Channel: “L’unione fa la forza. Se stiamo uniti porteremo sempre a casa risultati. Avere tanta gente che tifa Lazio e che crede nei nostri valori è un valore aggiunto”.

“Stimola la società a far meglio e i giocatori a scendere in campo non solo per loro, ma anche per i tifosi come voi che ci mettono la passione e l’orgoglio di dire ‘Io sono laziale’ – ha aggiunto Lotito -. Noi vogliamo che la società calcistica e la politica siano al servizio della gente. Il calcio deve attenzionare una serie di problemi e deve anche dare soluzioni attraverso il connubio tra persone, calcio e politica”.