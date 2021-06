Lazio, Lotito vuole lo stadio Flaminio: "Servono 80 milioni"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe seriamente pensando di rimettere in piedi lo stadio Flaminio. La conferma arriva direttamente da Angelo Diario, presidente della Commissione Sport del Comune di Roma: “Stiamo verificando i vincoli per la fattibilità delle condizioni dette pubblicamente da Lotito (ovvero su copertura, parcheggi, capienza da 40.000 posti e attività commerciali, ndr) che sono necessarie per rendere interessante il progetto. Si tratta di una proposta importante e seria, che ci ha fatto davvero piacere, anche perché da parte nostra c’è la massima disponibilità: il Flaminio è anche un monumento che però è chiuso da 10 anni e che deve tornare fruibile”.

Per i tifosi della Lazio sarebbe un sogno tornare al Flaminio, ma la pratica richiede tempo: “Verificheremo se ci sono le condizioni, poi la palla passerà alla Lazio che dovrà presentare un progetto con una proposta di partenariato. Ma essendoci al 99,9% l’interesse pubblico non vedo impedimenti. La Lazio adesso dovrà fare i suoi conti anche perché parliamo di un investimento importante: il progetto depositato dalla Roma nuoto era di circa 80 milioni di euro e credo che la cifra sia quella in linea di massima. La Lazio vuole accelerare tanto quanto noi che saremmo ben contenti di concludere questo mandato con l’avvio del progetto”.

