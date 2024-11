Lazio-Ludogorets, dove vederla in tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Quinta giornata di Europa League, appuntamento questa sera dalle ore 21 con la Lazio che difenderà il primato in classifica conquistato sul campo e con quattro vittorie

La Lazio di nuovo in campo per l’Europa League, che la vede dominare la classifica provvisoria, a cinque giornate dall’avvio. La squadra di Marco Baroni si trova in testa a punteggio pieno e, nell’ultima gara, ha superato il Porto per 2-1 grazie alle reti di Alessio Romagnoli e Pedro, confermandosi leader in questa fase. Stasera appuntamento contro

Le formazioni studiate per questa sfida scenderanno in campo giovedì 28 novembre alle 18:45 a Roma, con si suppone uno spirito differente dettato dal percorso estremamente diverso e che si ripercuote su una classifica che non lascia spazio alle interpretazioni. Appuntamento, quindi, con Lazio-Ludogorets questa sera a partire dalle ore 18:45.

Europa League: Lazio-Ludogorets, quando si gioca

Prima in classifica, la Lazio si prepara a questo match con una certa serenità, forte della sua posizione e con un livello di gestione e maturità in campo europeo che la candida già a squadra candidata alla fase finale. La sfida contro il Ludogorets, programmata per giovedì 28 novembre con fischio d’inizio, come detto sopra, alle ore 18:45, non dovrebbe destare particolari preoccupazioni in Baroni e nei biancocelesti anche se, d’altra parte, la partita non va sottovalutata.

Dalla sua, e va sottolineato, la squadra capitolina cercherà di mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi senza passare dai play-off. Per centrare la quinta vittoria in Europa League però Baroni dovrà misurare forze e testa.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali:

Partita: Lazio-Ludogorets

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 28 novembre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Lazio-Ludogorets in tv

Chi vorrà seguire in tempo reale Lazio-Ludogorets potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, valido per la quinta giornata nella competizione continentale, a partire dalle 18:45 su Sky.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Lazio-Ludogorets in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita in streaming potranno seguire live la sfida anche attraverso questa modalità. Chi, dunque, dovesse vedere in mobilità la partita potrà farlo.

Gli utenti interessati a Lazio-Ludogorets dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Capitolo probabili formazioni. Diversi i cambi nella Lazio in ogni reparto, dato che l’incontro permette a Baroni di operare un po’ di turnover. Romagnoli ha un problema fisico e resterà in panchina, in difesa ci sarà Gigot. Centrocampo formato da Vecino e Dele-Bashiru, mentre in avanti Tchaouna, Pedro e Noslin supporteranno Dia. Per quanto riguarda il Ludogorets invece ci saranno pochi cambi: Jovicevic darà spazio al tridente formato da Rick, Duah e Marcus.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Dia. Allenatore: Baroni.

