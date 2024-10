Europa League, classifica: Lazio prima, Mourinho impazzisce e viene espulso, la minaccia dello Special One

Tre club a punteggio pieno dopo la III giornata di Europa League. Solito Mou: furia con l'arbitro e rosso nel big match contro il 'suo' United

La terza giornata di Europa League sorride alle due squadre della Capitale: la Lazio cala il tris ed è prima con tre vittorie su tre partite, la Roma vince di misura. Solito Mourinho: espulso nella partita contro il ‘suo’ Manchester United. Il Tottenham di rigore, ok Ajax, Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Europa League, Mou non cambia mai: espulso

José Mourinho e gli arbitri, un rapporto che non decollerà mai. La sfida è di quelle sentite. Perché il Fenerbahce ospita il Manchester United, sua ex squadra. Red Devils avanti con Eriksen, poi il club di Istanbul trova il pareggio con En-Nesyri. Poco dopo l’episodio che fa infuriare lo Special One.

Clement Turpin non reputa da rigore il pestone di Ugarte ai danni di Osayi-Samuel e il lusitano sbrocca. L’arbitro francese non gradisce e scatta il cartellino rosso, l’ennesimo ai danni dell’ex allenatore di Inter e Roma. Violento lo sfogo dello Special One a fine gara: “Quando lascerò il Fenerbahce andrò in una squadra che non gioca competizioni Uefa. Se qualche club di Premier League, anche in fondo alla classifica, ha bisogno di un coach tra due anni sono pronto. E non voglio dire altro a riguardo”.

Tottenham e Anderlecht volano con la Lazio

Non sono solo le aquile a volare a punteggio pieno grazie al bel successo per 2-0 in Olanda contro il Twente. A 9 punti ci sono anche Tottenham e Anderlecht.

Agli Spurs basta un rigore trasformato a inizio secondo tempo dal brasiliano Richarlison per avere la meglio sugli olandesi dell’AZ Alkmaar. I belgi, invece, impiegano 67′ per sbloccare la gara con il Ludogorets: apre Edozie, chiudi i conti nel recupero Dreyer.

Le altre gare: tris Ajax, vincono Porto e Bilbao

Bene l’Ajax, che ne fa tre in trasferta al Qarabag: Taylor, Weghorst su rigore e Akpom consentono ai lancieri di salire a quota 7 punti in classifica. Sorride anche il Porto: l’ex Juventus Djalo e il gioiellino Omorodion mandano al tappeto l’Hoffenheim. La Real Sociedad s’impone 2-1 col Maccabi Tel Aviv, l’Athletic Bilbao regola lo Slavia Praga col talento Nico Williams, incubo dell’Italia agli Europei.

Il Lione cede in casa al Besiktas di Immobile: decide Gedson Fernandes. I Rangers dilagano con la Steaua Bucarest, il Nizza cade col Ferencvaros per l’autogol di Bombito.

