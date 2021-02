Lazio, Luis Alberto svela i propri modelli

Intervenuto in una diretta Twitch con ‘Gli Autogol’, il fantasista della Lazio Luis Alberto ha parlato del buon momento della squadra e della forma presto recuperata dopo l’operazione di appendicite: “Mi sono riposato un po’ dopo l’intervento, ora sto bene. Stanco? Non lo sono mai. Io dopo una partita non dormo prima delle 4-5 di mattina, mi alleno un po’ a Formello e dopo torno a casa”.

Poi spazio alla confessione sui propri idoli: “Valeron e Riquelme sono stati i miei idoli. In Italia invece i miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo. Ho giocato con tanti giocatori forti, come Gerrard, Coutinho, Sterling, ma Luis Suarez è il più forte. Era una cosa pazzesca. Il più forte contro cui ho giocato è Messi. Ho sempre preferito lui a Ronaldo ma anche Cristiano è impressionante. Nessuno ha mai fatto quello che hanno fatto loro”.

Idee chiare per la lotta allo scudetto: “Tutti dicevano che era morta, ma la Juve resta la favorita. L’Atalanta mi ha impressionato, è forte ma per fortuna l’abbiamo battuta”.

Infine, note di colore: “Chi ascolta la musica peggiore? Facilissimo, Patric e Correa. Non si capisce un niente di quello che ascoltano, musica strana. Io ascolto musica del mio paese”.

OMNISPORT | 08-02-2021 17:04