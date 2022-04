20-04-2022 19:11

In vista di Lazio-Milan, la Curva Nord ha annunciato tramite un comunicato che non entrerà per il caro biglietti, con la speranza di fare un attacco alle tasche del presidente Claudio Lotito.

Il presidente dei biancocelesti, al sito Notizie.com, ha risposto così ai tifosi: ”Il danno viene fatto alla Lazio, non a me”.

