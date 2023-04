Il serbo: "Il Derby ci ha dato grande fiducia".

02-04-2023 17:34

Al termine del match vinto dalla Lazio 2-0 contro il Monza, Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono contento per il gol e per i tre punti, per la classifica in cui siamo secondi e ora guardiamo avanti. Il Derby ci ha dato grande fiducia, ora siamo lì e dipende tanto anche da noi per rimanerci”.

Sil rinnovo, Milinkovic preferisce glissare: “Io penso solo al campo, ad aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi di inizio stagione. Poi alla fine vedremo, ma non ne parlo tanto”.