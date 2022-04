Lazio, Milinkovic-Savic verso lo United: ecco l'offerta dei Red Devils

26-04-2022 15:30

Il Sergente della Lazio Sergej Milinkovic-Savic con molta probabilità lascerà i biancocelesti a fine stagione. La sua valutazione di mercato è enorme, e Lotito potrebbe finalmente decidersi a vendere il proprio gioiello allo scopo di racimolare qualcosa per poter accontentare Sarri sul mercato.

Come scrive Il Messaggero, il Manchester United è in prima linea per assicurarsi il classe 1995, e sarebbe disposto a offrire fino a 80 milioni di euro cash. Sulle tracce del serbo anche il PSG, che tempo fa si era spinto fino a 65 milioni di euro.

