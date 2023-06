Il colombiano lascerà l'Udinese

13-06-2023 16:00

Maurizio Sarri ha comunicato alla Lazio l’impronta che vuole dare al mercato della sua squadra. Per la prossima stagione, il tecnico vorrebbe giocatori che possano fare il definitivo salto di qualità alla Lazio. Secondo Il Messaggero, per il centrocampo è stato offerto Roberto Pereyra che andrà in scadenza a fine mese ma bisognerà attendere di sciogliere i nodi Milinkovic-Savic e Luis Alberto.