Lazio-Parma 2-1: Muriqi in extremis, biancocelesti ai quarti di Coppa Italia

La Lazio soffre, ma vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti battono 2-1 il Parma grazie a un gol nel finale propiziato da un colpo di testa di Muriqi, dopo il vantaggio di Parolo e il pari di Mihaila a sette dal termine.

Pronti-via e subito i biancocelesti, privi di Immobile per turnover e Luis Alberto per infortunio, sfiorano due volte il goal: sia Muriqi che Pereira si fermano sul palo. Ci vuole Parolo, schierato da difensore centrale, per incornare il vantaggio al 23′.

Il Parma risponde giocando spesso in contropiede, puntando soprattutto sui giovani anche a causa dei tanti infortuni, con Jasmin Kurtic adattato a centrale di difesa con la fascia di capitano. Strakosha è chiamato a interventi importanti, perché la squadra di D’Aversa in ripartenza fa male.

Dopo diverse avvisaglie, il pari arriva all’83’: il classe 2000 Mihaila segna a tu per tu con il portiere rimettendo tutto in equilibrio. Il pari però dura poco: Acerbi pennella al centro, Muriqi incorna in arretramento e di testa centra il palo. Palla sulla schiena di Colombi e 2-1.

Per i biancocelesti è la decima qualificazione consecutiva ai quarti, dove affonteranno l’Atalanta in un remake della finale del 2019.

IL TABELLINO

LAZIO-PARMA 2-1

Marcatori: 23′ Parolo, 83′ Mihaila, 90′ aut. Colombi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo (90+2′ Vavro), Hoedt, Acerbi; Lazzari (71′ Marusic), Milinkovic-Savic (59′ Correa), Escalante, Akpa Akpro, Fares (71′ Lulic); Pereira (59′ Patric), Muriqi.

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Busi, Dierckx (76′ Camara), Kurtic, Ricci; Dezi (62′ Hernani), Cyprien (62′ Brugman), Sohm; Brunetta; Sprocati (90+2′ Traoré), Mihaila (90+2′ Adorante).

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: –

Espulsi: –



OMNISPORT | 21-01-2021 23:59