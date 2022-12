04-12-2022 16:09

Colpo di scena in casa Lazio. Il rinnovo di Pedro sembrava scontato, ma adesso non è più così: lo spagnolo infatti sembra tentato di far ritorno al Barcellona, club che l’ha lanciato e con cui ha vinto tutto.

In caso, lotito ha già pronto il sostituto: si tratta di Martin Ojeda, ala argentina classe 1998 in forze al Godoy Cruz. La valutazione dell’attaccante è di 8 milioni di euro.