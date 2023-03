Lazio, Pedro: "Sono arrabbiato per il risultato e per il mio errore"

All'attaccante biancoceleste non va giù il punteggio dell'ottavo d'andata di Conference League contro l'Az.

07-03-2023 21:46

Il gol del vantaggio era stato suo, ma poi è arrivato il sorpasso dell’Az Alkmaar e così la Lazio ha perso 2-1 in casa nell’andata degli ottavi di Conference League. Pedro, come i suoi compagni di squadra, è dispiaciuto per il finale: “Abbiamo perso due palle e loro hanno fatto due gol, è un peccato ma dobbiamo andare in Olanda e fare una bella partita per andare avanti”, ha detto ai microfoni di Sky Sport.

“Oggi sono arrabbiato per il risultato e per il mio errore. Sono sempre contento di segnare ma ora bisogna pensare al Bologna – ha aggiunto Pedro -. Dobbiamo fare meglio di così, abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo concretizzate. Peccato perché era un’ottima opportunità per fare risultato, adesso bisogna pensare a vincere la gara di ritorno“.