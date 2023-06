Lazio, per il centrocampo spunta Paredes

Reduce da una stagione non eccellente alla Juventus, è di proprietà del PSG.

29-06-2023 09:12

Il futuro di Paredes è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista è reduce da una stagione in cui non ha brillato particolarmente alla Juventus (35 presenze con una rete all’attivo) e ora ha fatto ritorno al PSG, club con cui ha ancora un anno di contratto. Ha parlato bene di quello che, salvo sorprese, sarà il suo nuovo allenatore (Luis Enrique) ma potrebbe anche non giocare più a Parigi.

Tanti club sulle sue tracce. Ci sarebbe anche la Lazio. Paredes, per caratteristiche tecniche, sarebbe perfetto per il gioco di Sarri. Un play che sa verticalizzare. Il problema è lo stipendio elevato che percepisce (cinque milioni di euro a stagione).