Lazio: per la difesa è in arrivo il giovane talento Gila

29-06-2022 10:56

Potrebbe arrivare dal Real Madrid il primo colpo di mercato della Lazio.

Il ds tare sta infatti cercando di fare di tutto per accontentare il tecnico Sarri, che ha minifestato più volte il suo disappunto per un mercato ancora troppo fermo.

Stando a quanto riporta Marca, è in dirittura d’arrivo la trattativa per il giovane difensore del Real Madrid Mario Gila: la fumata bianca è attesa a breve: il club campione d’Europa manterrà il 50% dei diritti sulla sua rivendita e di conseguenza un diritto di prelazione per un eventuale riacquisto del giovane centrale.

La Lazio per il trasferimento inoltre dovrebbe pagare cinque milioni di euro ai Blancos. Con la probabile partenza di Acerbi, ecco che Gila potrebbe essere un profilo di assoluto valore per sostituire il centrale dato vicino all’approdo al Milan, campione d’Italia.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE