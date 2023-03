Lazio, Provedel ha la febbre: Maximiano chiamato al riscatto

Il portiere portoghese proverà a riscattare una stagione tutt'altro che positiva.

Altra tegola per la Lazio in vista del derby. Contro la Roma infatti, non mancherà soltanto il bomber Ciro Immobile, ma anche il portiere titolare Provedel: l’estremo difensore biancoceleste ha la febbre, al suo posto giocherà Maximiano.

Una grande chance per Maximiano, che potrebbe magari influire anche sul suo futuro. Sarri aveva scelto il portoghese come titolare all’esordio in campionato, ma l’assurda espulsione dopo appena 3′ di gioco ha cambiato il destino dell’ex Granada. Nel derby, il 24enne di Celeiros non può e non deve sbagliare.