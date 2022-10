24-10-2022 17:12

La Lazio sta viaggiando in campionato, grazie ai tanti gol ma soprattutto a una super difesa, la migliore del campionato con appena 5 gol subiti in 11 giornate. Contro l’Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto il sesto clean-sheet di fila e il settimo in stagione.

Sorride così Provedel, che con i sette clean-sheet si posiziona al terzo posto nella classifica europea, dietro a Donnarumma (8) e Ter Stegen (9).