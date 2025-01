Lazio-Real Sociedad, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, formazioni e arbitro

Settima giornata di Europa League, appuntamento stasera con la Lazio all'Olimpico che se la vedrà contro gli spagnoli per confermarsi alla guida della classifica

La Lazio arriva alla settima giornata di Europa League da leader indiscussa, in questa League Phase. La squadra di mister Baroni si conferma estremamente competitiva nel primo scorcio del torneo e contro la Real Sociedad scenderà in campo con qualche sicurezza in più e un indubbio sollievo rispetto alla classifica.

Le avversarie si affrontano oggi 23 gennaio alle 21 contro gli spagnoli per confermare la propria egemonia e preservare una posizione privilegiata. Appuntamento, dunque, in serata all’Olimpico.

Europa League: Lazio-Real Sociedad, quando si gioca

La Lazio va in scena questa sera 23 gennaio, alle ore 21, allo Stadio Olimpico di Roma: Baroni è chiamato a interpretare con intelligenza, risparmiando al momento dovuto le risorse dei suoi giocatori.

La squadra di Lotito ha l’occasione per rimarcare la propria leadership e chiudere a 16 punti, insieme all’Athletic Bilbao ma con una migliore differenza reti. Dal canto suo, la Real Sociedad ha necessità di punti pesanti per confermare almeno la propria presenza ai playoff di Europa League.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali inerenti al match:

Partita: Lazio-Real Sociedad

Dove: Olimpico di Roma

Quando: giovedì 23 dicembre 2024

Orario: 21

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Lazio-Real Sociedad in tv

Chi vorrà seguire in tempo reale Lazio-Real Sociedad potrà seguirla live, su Sky, e potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, valido per la quinta giornata nella competizione continentale, a partire dalle 21 su Sky Sport.

Gli abbonati potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Lazio-Real Sociedad in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita della Roma in streaming potranno seguire live la sfida contro anche collegandosi da mobile e da altri device registrati.

Gli utenti interessati a Lazio-Real Sociedad dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Capitolo probabili formazioni. Baroni concederà un po’ di sosta ai suoi e si affiderà probabilmnete a un undici competitivo con le consuete certezze ma senza tirare la corda.

Lazio (4-2-3-1) : Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All: Baroni.

: Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All: Baroni. Real Sociedad (3-4-3): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All.: Alguacil.

L’arbitro della gara