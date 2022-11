Lazio, ricaduta Immobile: salta anche la Juventus

12-11-2022 15:24

Piove sul bagnato in casa Lazio in vista della sfida di domanica sera contro la Juventus in Serie A. I biancocelesti, al momento secondo in campionato a 30 punti, pari merito col Milan, non potrà contare sul proprio centravanti e capitano Ciro Immobile a causa di un fastidio muscolare accusato al termine dell’allenamento di rifinitura di sabato mattina.

Immobile era tornato in campo nella sfida contro il Monza, ma non partirà invece per Torino. Arrivederci dunque al 2023 al capitano della Lazio, con Sarri che sarà costretto a schierare ancora Felipe Anderson come falso nueve.