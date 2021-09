Lazio-Roma, spettacolo e polemiche: sui social scoppia un putiferio

Un derby esattamente come lo si immagine. Tante emozioni sin dal primo minuto, cinque gol segnati e non possono mancare le polemiche arbitrali. Ad aggiudicarsi la vittoria è la Lazio di Maurizio Sarri che supera Mourinho, in quello che era anche un derby tra i debuttanti in questa gara.

Nel primo tempo gioca meglio la Lazio che riesce a sfruttare al meglio tutte le occasioni, con il passare dei minuti però esce anche la Roma grazie a una grande prova di Zaniolo. Nel mezzo però tante decisioni arbitrali che fanno imbestialire soprattutto i fan giallorossi che protestano soprattutto per il mancato rigore ai danni di Zaniolo nel primo tempo, arrivato pochi secondi prima del gol del 2-0 dei biancocelesti firmato da Pedro.

Le proteste della Roma

Nel corso del primo tempo ha fatto molto discutere un contatto avvenuto tra Hysaj e Zaniolo, subito prima del gol di Pedro. Il calciatore albanese sembra frenare la corsa dell’attaccante romanista con il direttore di gara e il Var che non intervengono. Sui social esplode la protesta dei tifosi: “Questa è una cosa scandalosa che non deve passare inosservata. Va fermato l’arbitro”. E ancora: “Una cosa vergognosa, solo a noi succedono queste cose. Cambia l’arbitro ma la musica non cambia mai. Evidentemente la Roma da fastidio e Lotito continua ad avere potere. Solo in Italia si vedono queste cose”. Le accuse nei confronti dell’arbitro sono tantissime: “Uno scandalo assoluto, neanche si degna di andarlo a rivedere”.

Le proteste però sembrano fermarsi nella ripresa quando la Roma si riavvicina con un rigore molto dubbio e sui social riprendono le polemiche: “Non era rigore – scrive Gio – ma lo era quello nel primo tempo, hanno compensato all’errore”. Mentre Luca scrive: “Una roba del genere dopo check è da vergognarsi. Se per compensazione è anche peggio. Che scifo”. La pensa allo stesso modo anche Matteo: “Secondo me dato più per compensazione del fallo non fischiato su Zaniolo prima del gol di Pedro”.

Sarri e l’Aquila sotto la Curva

La Lazio festeggia la vittoria e lo fa in particolare Maurizio Sarri che decide di andare a festeggiare sotto la curva dei tifosi biancocelesti insieme all’aquila Olimpia: una scelta che fa impazzire i tifosi laziali: “Questa vittoria è soltanto tua mister”, disse Luca pubblicando una foto dell’allenatore sotto la curva. Anche Michael si schiera con il tecnico: “Sinceramente sono contento per Sarri. E’ stato trattato malissimo alla Juventus. Bello vederlo felice con l’aquila”.

SPORTEVAI | 26-09-2021 20:06