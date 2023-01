Lazio, Romagnoli: "Dobbiamo essere sempre questi"

25-01-2023 00:00

Alessio Romagnoli ha chiuso la passata stagione alzando la coppa dello Scudetto da capitano del Milan. Ora da grande ex ha battuto i rossoneri con la sua Lazio per 4-0. Il difensore biancoceleste ne ha parlato a Sky Sport: “Abbiamo perso un po’ di punti, ma il campionato è lungo. Sarà fondamentale ripartire. Ora c’è un’altra grande come la Fiorentina. Dobbiamo essere sempre questi, giocare da squadra e dare il massimo”.

Romagnoli si è dunque espresso sul bel gruppo biancoceleste, che chiude così il girone d’andata al terzo posto con 37 punti come Inter e Roma, a -1 proprio dal Milan: “Penso che la squadra sia fondamentale. Il lavoro che facciamo noi parte dagli attaccanti. Se loro indirizzano bene la pressione siamo facilitati. Ci facciamo un bel mazzo, ma se la squadra lavora bene, è tutto più semplice”.