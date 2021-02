Lazio-Sampdoria, formazioni ufficiali: Lulic parte titolare

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-SAMPDORIA:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, A. Silva, Ekdal; Ramirez; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Simone Inzaghi si affida al consueto 3-5-2 nel quale sono Patric, Acerbi e Musacchio a completare il pacchetto difensivo davanti a Reina. Chiavi del centrocampo affidate a Lucas Leiva, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni e Marusic e Lulic (alla prima da titolare in stagione) chiamati a presidiare gli out di destra e sinistra. In attacco tocca alla coppia Immobile-Correa. Risponde Ranieri con un 4-3-1-2 nel quale, davanti ad Audero, sono Ferrari, Yoshida, Colley ed Augello a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Adrien Silva è il vertice basso di un rombo che prevede Candreva ed Ekdal in mediana e Ramirez in posizione di trequartista. In attacco spazio a Keita e Quagliarella.

OMNISPORT | 20-02-2021 14:22