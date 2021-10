Lazio, Sarri: "Amarezza per il risultato, ma passi avanti sulla prestazione"

30-10-2021 17:50

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato la prestazione dei suoi nel pareggio 2-2 contro l’Atalanta. Pareggio arrivato solo nel finale, con un gol di De Roon a guardare la festa biancoceleste. La Lazio ha subito gol per 10 trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2016.

Queste le parole di Sarri ai microfoni di DAZN, nelle quali esalta la prestazione dei suoi anche singolarmente, da Luis Alberto a Immobile:

“Luis Alberto ha fatto una partita seria da centrocampista serio, buona partecipazione difensiva, comincia a metterci quel po’ di qualità in più che lui ha rispetto agli altri. Quel gol finale lascia l’amaro in bocca perché la partita sembrava vinta, ma episodi del genere fanno parte del calcio. Siamo stati un pizzico sfortunati, avevamo legittimato nella ripresa il nostro vantaggio, c’è amarezza per il risultato, ma abbiamo fatto un passo avanti nella prestazione e nel carattere. Cataldi ha buone qualità tecniche, buone capacità di palleggio, è dinamico e dunque utile in fase difensiva, si sta abituando a questa sua posizione. Immobile è un generoso che sa stare dentro la partita per tutte le azioni della stessa, è un giocatore che per un difensore è difficile da gestire, si mette a disposizione completa della squadra anche in fase difensiva spesso addirittura esagerando”.

“Il pareggio subito alla fine lascia l’amaro in bocca, la partita sembrava vinta e lascia una brutta sensazione, ma il gol così fa parte del calcio. La delusione mi resta per la prestazione di Bologna o quella di Verona. Abbiamo preso due gol alla fine del recupero dei due tempi, ma almeno abbiamo fatto un passo in avanti per prestazione e carattere e vedremo se riusciremo a trovare la continuità che stiamo cercando”.

OMNISPORT