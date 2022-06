Lazio: Sarri attende ancora i tre acquisti promessi

15-06-2022 09:27

Mancano ancora tre settimane perima della partenza del ritiro di Auronzo di Cadore, ma per ora Sarri sta ancora attendendo gli acquisti promessi.

L’unico giocatore per ora arrivato alla corte dei biancocelesti è Marcos Antonio, prelevato dallo Shakhtar, duttile centrocampista brasiliano di 22 anni che prenderà il posto di Leiva. Poi il nulla. E questo momento di stand by non piace certamente al tecnico laziale che attende i tre colpi anche per rinnovare il contratto.

Il tempo inizia a stringere, Sarri freme in attesa sapendo bene sosa manca alla Lazio. Un portiere prima di tutto. Carnesecchi alla fine si opera e ci sarà da valutarne i tempi di recupero. Per ora sembrano tanti i 12 milioni richiesti dall’Atalanta proprio in virtù del fatto che una spalla operata, per un portiere, significa moltissimo sotto ilprofilo della mobilità.

In più servirebbero due difensori centrali: uno per lo svincolato Luiz Felipe e uno al posto di Acerbi, sulla via dell’addio da Roma. I nomi? Casale, Chust e Romagnoli, più qualche nome a sorpresa, con il ds Tare sempre molto bravo a nascondere alcune piste.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE