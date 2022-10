22-10-2022 15:56

Per la Lazio il lungo periodo senza Ciro Immobile inizia in questa domenica e parte dall’incontro con l’Atalanta.

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non fa drammi però e analizza la situazione: “Se al PSG togli Mbappè non è un’assenza facilmente gestibile nonostante siano pieni di campioni, Immobile per noi è fondamentale ma dovremo dimostrare di essere capaci di giocare anche senza di lui, se una squadra è matura lo è a prescindere da chi manca”.

Poi aggiunge: “Andiamo cauti sui tempi di recupero, ho visto il piano di recupero ed è bello tosto, sicuramente Ciro è un ragazzo che farà di tutto per rientrare il prima possibile, non so se lo rivedremo nel 2023, aspettiamo un po’ a dirlo”.

E nel frattempo spazio a Felipe Anderson: “Ho scelto lui al posto di Immobile perché mi offre una soluzione in più rispetto a Pedro, ovvero quella di attaccare la profondità, poi a partita in corso potrebbe esserci spazio anche per Cancellieri”.