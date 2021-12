Lazio, Sarri: “L’Europa League ci sta tritando”

16-12-2021 15:36

La Lazio apre una nuova giornata di Serie A. I biancocelesti scenderanno in campo venerdì alle 18.30 all’Olimpico contro il Genoa. Per i laziali saranno una gara importante per mettere da parte il periodo in chiaroscuro. Reduci dal k.o. contro il Sassuolo, la Lazio cerca una vittoria in casa che manca dal 7 novembre (3-0 alla Salernitana).

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha presentato il match con i rossoblu.

“La squadra ha un buon livello di applicazione. L’Europa League ci sta tritando e per colpe nostre. Abbiamo 7-8 punti in meno rispetto alla normalità. Non riusciamo a gestire i tanti impegni ravvicinati, questo è il nostro limite. L’obiettivo è costruire una squadra giovane destinata a crescere nel tempo svolgendo un percorso. Le prossime due gare le vogliamo giocare, alcune partite ultimamente non le abbiamo proprio giocate. Se riusciremo a correggere i nostri difetti, la nostra classifica migliorerà. Se la squadra farà bene, il pubblico tornerà allo stadio. L’affluenza all’Olimpico è una conseguenza del nostro rendimento”

Sul fronte squadra, Sarri si è soffermato su alcuni elementi.

“Zaccagni, Pedro e Luis Alberto stanno meglio, ieri si sono allenati con noi. Zaccagni aveva solo un colpo, Luis sembra in fase di risoluzione, lo stesso Pedro non aveva lesione ma solo affaticato”.

L’urna di Nyon ha stabilito che sarà il Porto il prossimo avversario dei biancocelesti in Europa League.

“Ci è capitata una squadra forte, difficile pensare che si trovasse una squadra debole visto il regolamento attuale dell’Europa League”.

Il tecnico biancoceleste ha anche parlato del suo futuro.

“Qui alla Lazio sto bene e ci vorrei rimanere”

