Lazio, Sarri: "Oggi squadra vicina alle mie idee"

22-12-2021 19:39

Ai microfoni di Dazn, nel post partita, Maurizio Sarri ha commentato così il trionfo della Lazio sul Venezia per 1.3: “Mi fa piacere aver visto, nel primo tempo, una squadra vicina alle mie idee. Movimento senza palla, bella circolazione, peccato finire i primi 45’ in parità. Sono contento della prestazione. L’aspetto positivo è aver preso meno gol, la squadra sta trovando una certa solidità. Siamo a un punto in cui ci sono partite giocate sulla strada giusta, poi un passo indietro, due in avanti. Percorso tormentato, ma negli ultimi tempi vedo meno regressioni. Sembriamo di più sulla strada giusta”.

Infine, la chiusura sul rinnovo: “Ad inizio anno abbiamo solo parlato con la società di costruire, di ringiovanire, sapendo di avere un anno non semplice. Nessuno si mette limiti, ma nessun pressing societario sugli obiettivi. Se mi arriva il rinnovo lo firmo. Non so se sia arrivato, devo sentire il mio avvocato. Ma prima delle partite non parlo di queste cose”.

