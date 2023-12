Lazio, Sarri recrimina dopo il ko con l'Inter e se la prende con Marcolin

Sarri mastica amaro dopo il ko con l'Inter: "Condizionati da un errore e mezzo". Poi il battibecco con Marcolin in merito ai problemi in zona gol della Lazio.

18-12-2023 00:04

La Lazio ci ha provato, ma alla fine è stata costretta ad alzare bandiera bianca contro l’inarrestabile Inter dell’ex Simone Inzaghi. Maurizio Sarri mastica amaro, perché fino alla follia di Marusic la sua squadra aveva messo in difficoltà la capolista. La zona Champions dista ora sette punti: la strada diventa sempre più in salita.

Lazio-Inter 0-2: l’analisi di Maurizio Sarri e i fischi dei tifosi

“La nostra è una stata una buona partita fino al secondo gol – ha dichiarato Sarri ai microfoni di Dazn -. Nei primi 20 minuti del secondo tempo non abbiamo fatto entrare l’Inter nella nostra area, mantenendo un ottimo livello per 65 minuti. Siamo stati condizionati da un errore e mezzo. I fischi dell’Olimpico? Penso che il pubblico ci abbia fischiato per errori passati e non per la partita di stasera. Anzi, credo che sia una buona base da cui ripartire”. Sull’errore di Marusic con la compartecipazione di Gila: “Io la palla la gioco dove vedo, non dove mi indicano: è un errore”.

La Lazio e i problemi in zona gol: gioco noto? La risposta piccata di Sarri

Il tema è la fase offensiva: solo 16 i gol fatti dalla Lazio, che l’anno scorso era una macchina da gol. Quando Marcolin chiede a Sarri se gli avversari hanno imparato il gioco delle aquile, il tecnico di Figline Valdarno lo interrompe subito: “Mi viene da ridere quando sento questi luoghi comuni. Il Barcellona ha vinto per 10 anni giocando allo stesso modo”. E poi cita anche il suo Napoli e il gol sull’asse Insigne-Callejon. “La verità è che giochiamo tanto e facciamo fatica a trasformare le occasioni in gol. L’anno scorso eravamo primi nel rapporto occasioni-gol, ora siamo sedicesimi. Ma con l’Inter ho visto un palleggio a velocità più alte rispetto ad altre volte. Piuttosto bene la catena di destra, a sinistra possiamo migliorare”.

Sarri indica in cosa bisogna migliorare e svela la reale dimensione della Lazio

“In due aspetti dobbiamo migliore: nell’area di rigore e sulle conclusioni da fuori area, dove stasera siamo stati indegni” spiega il tecnico della Lazio. Che sulla reale dimensione della Lazio afferma: “Siamo una via di mezzo tra quelli della scorsa stagione e quanto stiamo facendo quest’anno. L’unico lucido sono stato io: il secondo posto non era la nostra reale dimensione, ma siamo stati bravi ad approfittare di certe situazione e a infilarci dentro. Allo stesso modo, non è questa la dimensione della Lazio”.