Pagelle di Lazio-Inter 0-2: disastro Marusic, Lautaro e Thuram spietati

Top e flop della partita Lazio-Inter, valevole per la 16° giornata di serie A 2023/2024: prove di fuga dei nerazzurri, Barella inesauribile. Gila bocciato, Zaccagni ci prova.

17-12-2023 22:45

Prove di fuga. L’Inter sbanca l’Olimpico battendo la Lazio nel posticipo del sunday night valevole per la 16a giornata di Serie A e vola a +4 sulla Juventus. Una follia di Marusic spiana la strada ai nerazzurri che castigano Sarri con il solito Lautaro Martinez. Nella ripresa il raddoppio di Thuram. Le pagelle di Lazio e Inter, l’analisi del big match dell’Olimpico e il tabellino nel nostro commento.

Lazio-Inter: la chiave della partita

Sarri sceglie ancora Gila al centro della difesa a far coppia con Casale. Sorpresa a centrocampo: Luis Alberto, fisicamente non al meglio, parte dalla panchina, dal primo minuto chance importante per il giapponese Kamada. Nel tridente Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. L’ex Simone Inzaghi ripropone Bisseck nel terzetto difensivo, con Darmian dirottato sulla destra. Lì davanti i titolarissimi: Thuram e Lautaro. Proprio Thuram si rende subito pericoloso in progressione, ma Casale è provvidenziale in chiusura. La Lazio non sta guardare e crea diversi grattacapi alla capolista sulle corsie laterali. Sono i padroni di casa a crederci di più e al 27′ arriva la prima occasione: cross al bacio di Zaccagni e colpo di testa di Immobile di poco a lato. Al 39′ Inter avanti: follia di Marusic, che con uno scellerato retropassaggio serve Lautaro Martinez, abile a eludere l’intervento di Provedel e Gila e a insaccare.

Rivivi tutte le emozioni di Lazio-Inter

A inizio ripresa Rovella sottrae il pallone dai piedi di Çalhanoglu, percussione pazzesca dell’ex Monza, che poi non riesce a superare Sommer. La squadra di Sarri alza il baricentro e ha un’altra buona occasione con Kamada, che calcia male dal limite. Al 66′ l’Inter si dimostra spietata: Barella per Thuram ed è 0-2.

Inter, cosa ha funzionato

Solida e spietata: l’Inter sa sempre quando è il momento di affondare l’avversario. Thuram è una freccia quando schiaccia il piede sull’acceleratore, Lautaro una sentenza. Con 15 gol l’argentino è sempre più capocannoniere del torneo.

Lazio, cosa non ha funzionato

La follia di Marusic è arrivata nel momento di maggior spinta dei biancocelesti. Nel secondo tempo la squadra di Sarri è stata nuovamente punita quando sembrava potesse trovare il gol di pareggio. È mancata quella personalità di cui senza alcun dubbio è in possesso l’Inter.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6: Non ha responsabilità sul gol. Nel secondo tempo un’uscita perfetta sui piedi di Lautaro e nel recupero si esalta su Mkhitaryan.

Non ha responsabilità sul gol. Nel secondo tempo un’uscita perfetta sui piedi di Lautaro e nel recupero si esalta su Mkhitaryan. Lazzari 5: Soffre le incursioni di Dimarco. Nel finale si fa espellere ingenuamente per aver mandato l’arbitro a quel paese.

Soffre le incursioni di Dimarco. Nel finale si fa espellere ingenuamente per aver mandato l’arbitro a quel paese. Casale 5,5: Una chiusura straordinaria su Thuram dopo appena 3′. Mal posizionato sul raddoppio del figlio d’arte.

Una chiusura straordinaria su Thuram dopo appena 3′. Mal posizionato sul raddoppio del figlio d’arte. Gila 5: Troppo poco pulito: rischia di causare un rigore per un tocco di mano in seguito a un intervento maldestro. Graziato da Maresca. Altro protagonista in negativo nell’azione del gol di Lautaro: indica, infatti, il retropassaggio a Marusic, non accorgendosi della presenza del capitano nerazzurro.

Troppo poco pulito: rischia di causare un rigore per un tocco di mano in seguito a un intervento maldestro. Graziato da Maresca. Altro protagonista in negativo nell’azione del gol di Lautaro: indica, infatti, il retropassaggio a Marusic, non accorgendosi della presenza del capitano nerazzurro. Marusic 4: Una vera e propria follia, la sua. Retropassaggio senza senso su cui si fionda Lautaro, che non perdona.

Una vera e propria follia, la sua. Retropassaggio senza senso su cui si fionda Lautaro, che non perdona. Guendouzi 6,5: Ormai è un titolarissimo. A pieno merito. Sì, perché le prestazioni dell’ex Arsenal continuano a salire di livello partita dopo partita.

Ormai è un titolarissimo. A pieno merito. Sì, perché le prestazioni dell’ex Arsenal continuano a salire di livello partita dopo partita. Rovella 5,5: In alcune occasioni corre qualche rischio di troppo. Al 30′ perde una palla che poteva essere sanguinosa. Si rifà all’inizio del secondo tempo quando ruba palla a Çalhanoglu, ma poi non riesce a battere Sommer. Cataldi (sv dal 75′).

In alcune occasioni corre qualche rischio di troppo. Al 30′ perde una palla che poteva essere sanguinosa. Si rifà all’inizio del secondo tempo quando ruba palla a Çalhanoglu, ma poi non riesce a battere Sommer. (sv dal 75′). Kamada 6-: La mossa a sorpresa di Sarri: preferito a Luis Alberto, il giapponese ex Eintracht gioca una buon primo tempo, palesando un discreto feeling con Zaccagni. Male nella ripresa e spreca anche una ghiotta chance dal limite. Luis Alberto (5,5 dal 65′)

La mossa a sorpresa di Sarri: preferito a Luis Alberto, il giapponese ex Eintracht gioca una buon primo tempo, palesando un discreto feeling con Zaccagni. Male nella ripresa e spreca anche una ghiotta chance dal limite. (5,5 dal 65′) F. Anderson 5,5: Appena può, il brasiliano sgasa sulla destra. Ma il risultato non è sempre esaltante. Castellanos (sv dall’80’).

Appena può, il brasiliano sgasa sulla destra. Ma il risultato non è sempre esaltante. (sv dall’80’). Immobile 5,5: Il centravanti di Torre Annunziata ci prova di testa, ma non trova la porta.

Il centravanti di Torre Annunziata ci prova di testa, ma non trova la porta. Zaccagni 6,5: Spinta costante e di qualità sulla corsia mancina. A Sarri è mancato tantissimo. Pedro (sv dal 75′).

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5: Tante uscite puntuali e mai banali e una gran parata su Rovella.

Tante uscite puntuali e mai banali e una gran parata su Rovella. Bisseck 6: Tiene botta, ma non senza sofferenza su Zaccagni.

Tiene botta, ma non senza sofferenza su Zaccagni. Acerbi 6: Torna nello stadio in cui è stato protagonista per quattro stagioni. E lo fa con personalità.

Torna nello stadio in cui è stato protagonista per quattro stagioni. E lo fa con personalità. Bastoni 6: Unica disattenzione al 27′, quando è in ritardo su Immobile e per poco Ciro non colpisce.

Unica disattenzione al 27′, quando è in ritardo su Immobile e per poco Ciro non colpisce. Darmian 6: Dopo soli 3′ s’inventa un assist perfetto per Thuram, poi fermato da Casale. Non ha il passo per affondare come Dimarco, bada più a contenere Zaccagni.

Dopo soli 3′ s’inventa un assist perfetto per Thuram, poi fermato da Casale. Non ha il passo per affondare come Dimarco, bada più a contenere Zaccagni. Barella 6,5: Grinta, dinamismo: il solito Nicolò. E il 2-0 è merito suo. Frattesi (6 dal 70′).

Grinta, dinamismo: il solito Nicolò. E il 2-0 è merito suo. (6 dal 70′). Çalhanoglu 6-: Anche quello che fino a questo momento è il miglior centrocampista italiano sbaglia. Una sua disattenzione a centrocampo quasi manda in gol Rovella. Sommer ci mette una pezza. Asllani (sv dall’89).

Anche quello che fino a questo momento è il miglior centrocampista italiano sbaglia. Una sua disattenzione a centrocampo quasi manda in gol Rovella. Sommer ci mette una pezza. (sv dall’89). Mkhitaryan 6,5: Inzaghi non rinuncia mai all’armeno. E come potrebbe? In mezzo al campo è sempre prezioso.

Inzaghi non rinuncia mai all’armeno. E come potrebbe? In mezzo al campo è sempre prezioso. Dimarco 6,5: Parte col freno a mano tirato, poi prende coraggio e s’impossessa della sua corsia seminando il panico. Carlos Augusto (6 dal 70′).

Parte col freno a mano tirato, poi prende coraggio e s’impossessa della sua corsia seminando il panico. (6 dal 70′). Thuram 7: Quando parte in progressione diventa imprendibile. Chiude la partita realizzando la meritata rete del 2-0. Arnautovic (sv dal 78′).

Quando parte in progressione diventa imprendibile. Chiude la partita realizzando la meritata rete del 2-0. (sv dal 78′). Lautaro Martinez 7: Sesto gol nelle ultime sette partite contro la Lazio. Quindicesimo sigillo in campionato. C’è bisogno di aggiungere altro? Klaassen (sv dall’89’).

La pagella dell’arbitro

Maresca 5,5: Come di consueto fischia poco: mancano almeno due gialli. Restano i dubbi per un possibile rigore non dato all’Inter per un tocco di mano di Gila nella prima parte del match. Giusta l’espulsione di Lazzari per proteste.

Il tabellino di Lazio-Inter

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (75′ Cataldi), Kamada (65′ Luis Alberto); F. Anderson (80′ Castellanos), Immobile, Zaccagni (75′ Pedro). A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Vecino, Castellanos, Hysaj, Basic, Ruggeri. Allenatore: Maurizio Sarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (70′ Frattesi), Çalhanoglu (89′ Asllani sv), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram (78′ Arnautovic), Lautaro Martinez (89′ Klaassen). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Pavard, Agoume, Stabile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Thuram, Barella, Casale

Espulso: Lazzari all’87’

Marcatori: 39′ Lautaro, 66′ Thuram