Lazio, Sarri tranquillo: "Non mi sento in difficoltà"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima della rifinitura odierna per presentare la sfida di domani contro il Cagliari. La Lazio è imbattuta nelle ultime 14 sfide di Serie A contro il Cagliari (12V, 2N) e ha segnato 2.3 reti di media a match, vincendo tutte le ultime sei gare in ordine di tempo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sarà una partita difficile perché innanzitutto il Cagliari ha una classifica bugiarda e poi perché hanno cambiato allenatore da poco e mi aspetto tutt’altra motivazione. Noi abbiamo dei quinti a cui stiamo cercando di far fare i quarti. Abbiamo degli interni con caratteristiche offensive. Per questo stiamo chiedendo qualcosa di diverso. Leiva, Milinkovic e Luis Alberto hanno molto dinamismo e penso che questo tipo di gioco è molto più mentale che fisico. Se la squadra è corta si corre molto meno. Ci sono delle sensazioni che non hanno riscontro con la realtà. Contro il Milan abbiamo corso di più e accelerato di più rispetto al Milan, ma non si è visto. È solo una questione di distanze e i nostri tre centrocampisti poiché hanno grande qualità possono adattarsi a tutto”.

Poi una parola sul rapporto con la società e con lo spogliatoio:

“Io non mi sento assolutamente in difficoltà. Ho visto una squadra che a livello tattico sta crescendo molto. Noi abbiamo cambiato tutto, perciò pian piano dovremo adeguarci ad un nuovo modo di pensare oltre che giocare. I ragazzi però si applicano molto e l’ultima partita mi ha dato dei segnali importanti a livello tattico, perciò io non posso sentirmi in difficoltà dopo due partite giocate contro due club alla pari a livello tecnico ed economico. Nello spogliatoio c’è grande disponibilità, poi tra la disponibilità e la totale comprensione ci sono dei passi da fare. Stiamo procedendo a sensazioni, ma l’obiettivo è quello di creare un meccanismo che ci porti ad avere dei riscontri oggettivi dopo le gare”.

OMNISPORT | 18-09-2021 16:25