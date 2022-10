24-10-2022 10:39

Dopo 11 giornate di campionato, la Lazio è terza in classifica (a pari punti con l’Atalanta), a soli cinque punti dal Napoli capolista. I biancocelesti stanno giocando un calcio scintillante e, in difesa, sono insuperabili.

Lazio, la ricetta funziona: la ricetta di Sarri funziona

Dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta, Gasperini ha fatto i complimenti alla Lazio. La squadra di Maurizio Sarri sta mostrando un gioco scintillante (23 gol all’attivo, terzo miglior attacco della Serie A) e, dato molto interessante, solo cinque reti al passivo (miglior difesa del torneo).

La Lazio affronta ogni partita con grande attenzione, mettendo in pratica i dettami del suo allenatore. Problemi del campo dell’Olimpico a parte, la formazione biancoceleste diverte e si diverte. Tutti stanno rendendo al top, soprattutto Mattia Zaccagni che ha già eguagliato dopo 11 giornate lo stesso score (quattro reti) messo insieme in tutto lo scorso campionato con la maglia della Lazio (29 presenze).

Lazio, il vero grande segreto è la difesa

Anche contro l’Atalanta, la Lazio non ha preso gol. Sono ormai sei le partite consecutive in cui i biancocelesti mantengono la rete inviolata. Nessuno, nei massimi campionati europei, ha una striscia così lunga di clean sheet.

Prima di oggi (sei gare di fila senza subire gol), solo una volta nella sua storia in Serie A la Lazio aveva registrato almeno sei clean sheet di fila: sette tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson in panchina.

Lazio, Immobile non vuole perdersi il Derby

Ciro Immobile si è infortunato contro l’Udinese. Dopo una prima diagnosi, si è parlato di un suo rientro in campo dopo il Mondiale in Qatar ma l’attaccante biancoceleste starebbe provando un recupero lampo.

Sono, infatti, attesi nuovi esami strumentali per valutare la situazione e capire se la punta più prolifica del campionato sia in grado di recuperare prima della sosta. C’è chi sogna un suo rientro in occasione del Derby della Capitale, in programma domenica 6 novembre. Maurizio Sarri sarebbe già felice se potesse contare su di lui per il big match del 13 novembre: Juventus-Lazio.