Lazio, si cerca il vice Immobile: Sarri vuole Caputo

08-07-2022 14:55

Al trasferimento alla Samp della scorsa estate, dopo le splendide stagioni di Sassuolo, potrebbe susseguirsi un nuovo cambio di maglia (e ruolo) per Ciccio Caputo.

L’attaccante di Altamura è infatti richiesto dalla Lazio, che vuole garantirsi una valida alternativa a Ciro Immobile per finalizzare la manovra nel 4-3-3 di Maurizio Sarri.

Caputo presenta caratteristiche simili a quelle del numero 17 biancoceleste, che sebbene sia stato il capocannoniere della Serie A anche nel 2021/22 sta andando verso i 33 anni. Pertanto, nonostante le 35 primavere, Caputo presenta quelle caratteristiche simili che a Sarri piacciono molto lì davanti e che potrebbero non far rimpiangere il capitano laziale, quando non sarà in campo.

Tra Sampdoria e Lazio, tuttavia, va ancora imbastita una reale trattativa: le richieste blucerchiate per ora non scendono sotto i 3 milioni di euro, cifra che Lotito e Tare puntano a limare.

Da capire anche la volontà del giocatore: Caputo è disposto a fare da vice Immobile alla Lazio, o preferisce continuare ad essere la punta di diamante della Samp? Una domanda alla quale troveremo sicuramente risposta nei prossimi giorni.

