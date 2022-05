18-05-2022 16:51

La Lazio ha scelto Caputo come vice Immobile per la prossima stagione e l’affare potrebbe andare in porto. Si parla di circa 1,5 milioni di euro per il cartellino e di due anni di contratto per il giocatore, ma bisognerà verificare le richieste della Sampdoria.

La trattativa è in corso, certamente la società biancoceleste vuole accontentare le richieste di Sarri in vista della prossima stagione.

