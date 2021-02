Lazio, Thomas Strakosha si dice affasciato dall'ipotesi Borussia Dortmund

L’estremo difensore della Lazioo, Thomas Strakosha, inizia a pensare ad un futuro lontano dalla capitale. Dopo aver difeso la porta biancoceleste in modo ben più che dignitoso, in questa stagione ha lentamente perso i gradi di titolare inamovibile a causa dell’arrivo in rosa dell’esperto portiere spagnolo Pepe Reina, che ogni volta che viene chiamato in casua offre leadership ed ottime prestazioni.

In alcuni ambienti si vocifera dell’interessamento del Borussia Dortmund per il portiere albanese. Queste le sue parole rilasciate a Sky Deutschland:

“Sono aperto a nuove sfide. Roma è come una seconda casa per me ma la Bundesliga è un campionato molto interessante. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Il Borussia Dortmund? È un grande club che ha ambizioni importanti. Stiamo parlando di una società molto interessante e con uno stadio veramente incredibile, direi una bugia se dicessi di non essere interessato”.

OMNISPORT | 08-02-2021 21:45