Lazio-Torino: Tare inibito per minacce, Vignati squalificato per blasfemia

Dopo Lazio-Torino, il ds biancoceleste Igli Tare è stato inibito con un’ammenda di 5mila euro “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi – si legge nel comunicato -, affrontato con modi minacciosi il Direttore di gara, impedendogli l’accesso, e per aver inveito ripetutamente nei suoi confronti”. Squalifica per un’espressione blasfema invece per Davide Vagnati, il ds del Torino.

Urbaino Cairo ha provato a tendere la mano a Ciro Immobile dopo la lite social, con la Lazio che però ha fatto muro, dichiarando di non poter tralasciare ciò che è avvenuto ieri allo Stadio Olimpico.

OMNISPORT | 19-05-2021 15:35