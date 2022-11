27-11-2022 16:39

A TMW, Emiliano Viviano ha elogiato Ivan Provedel, portiere della Lazio arrivato in estate. Queste le sue dichiarazioni: “Quello con le qualità migliori per il futuro è Carnesecchi. Meret ha dimostrato di saper stare a livelli alti, Vicario già l’anno scorso ha fatto molto bene e Provedel è perfetto per Sarri”.

Infine l’ammissione: “Forse fra questi tre è Provedel quello che mi piace di più. Carnesecchi è quello con più potenziale, ma è tutto da dimostrare”.