Lazio Women: Carolina Morace verso l’esonero

L’inizio di campionato della Lazio WOmen non è stato certo esaltante, anzi tutt’altro. La squadra di Carolina Morace infatti, si trova momentaneamente in ultima posizione a quota zero punti. Quattro le sconfitte consecutive delle biancocelesti, condite anche da un paio di rotondi e pesanti ko come ad esempio l’8-1 subito contro il Milan (8-1) e quello contro la Fiorentina (6-1).

Alla luce di questa situazione, la posizione della Morace, sarebbe fortemente in bilico: come riporta il Corriere dello Sport infatti, decisiva sembra poter essere la gara con il Sassuolo, capolista al pari della Juventus. Sarà con ogni probabilità l’ultima chance.

OMNISPORT | 01-10-2021 10:26