Lazzarini: "Spal? Solo più esperta"

La Coppa Italia non era certo l’obiettivo della stagione del Monza, ma il secco 2-0 che i brianzoli hanno subito in casa della Spal nel quarto turno non ha fatto piacere ai tifosi, già costretti a fare i conti con un inizio di campionato non esaltante.

Alessandro Lazzarini, allenatore in seconda dei brianzoli che ha sostituito Cristian Brocchi anche a Ferrara, ha però assolto la squadra al termine della partita: “Io ho visto una gara equilibrata. La Spal è partita meglio, poi abbiamo preso le misure e creato delle occasioni. Gli episodi hanno fatto la differenza perché la Spal non ha tirato venti volte in porta: hanno sfruttato meglio una ripartenza, dove sembra ci sia anche un fuorigioco. In occasione del 2-0 hanno poi approfittato di un altro episodio, dove noi siamo stati ingenui perché non abbiamo coperto una palla su punizione, sono ripartiti e hanno raddoppiato. La partita l’ha vinta l’esperienza della Spal e la loro capacità di sfruttare gli episodi”.

Lazzarini ha poi spiegato le difficoltà di inizio stagione: “La società è ambiziosa e abbiamo una rosa all’altezza per fare ciò che ci viene richiesto, ma il percorso è lungo e difficoltoso. Abbiamo tredici elementi nuovi, siamo stati la prima squadra ad avere undici giocatori positivi al Covid-19 e abbiamo degli stranieri che devono ancora imparare la lingua e conoscere il campionato di Serie B. È normale che per una Spal, un Brescia o un Lecce il percorso in partenza sia un più semplice. Bisogna avere pazienza, i numeri non sono negativi, soprattutto in campionato: siamo la seconda miglior difesa e creiamo tantissime occasioni da rete. Stiamo sereni e continuiamo a lavorare”.

OMNISPORT | 24-11-2020 17:35