LBA, la Reyer Venezia torna alla vittoria

05-01-2022 22:46

Si rilancia la Reyer di Walter De Raffaele che, incassati tre k.o. filati nelle ultime tre uscite, supera di misura la GeVi Napoli e torna in corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia.

Decisive al termine di un match moto serrato le giocate di Mitchell Watt e Stefano Tonut, autori rispettivamente alla fine di 20 e 15 punti.

A coach Sacripanti non bastano i 34 punti combinati della coppia McDuffie-Velicka: Napoli subisce il secondo stop consecutivo e ora dovrà lottare fino all’ultimo per strappare il pass per le F8.

Di seguito i tabellini del match.

Venezia: Tonut 15, Sanders 7, Mazzola 9, Vitali 16, Watt 20, Stone, Bramos 2, De Nicolao 5, Echodas 5, Minincleri, Da Rin, Chapelli.

Napoli: Zerini 2, McDuffie 17, Pargo 13, Velicka 17, Parks 11, Matera, Cannavina, Marini 8, Uglietti 3, Lombardi 1, Lynch 3, Rich.

