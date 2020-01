Le frasi di Zlatan che infiammano i tifosi, è già Ibra-mania

Gli sono bastati 42 minuti di conferenza per spazzar via – almeno per ora – dubbi, perplessità e paure. Ibra is back. Ed è quasi uguale a prima. Sfrontato, ottimista, vanesio, orgoglioso. Proprio come piace ai tifosi. Le sue prime parole da neo-milanista hanno subito infiammato la folla rossonera e sui social è un rincorrersi di commenti entusiasti.

LE PAROLE – Tanti i passaggi che hanno esaltalto il popolo rossonero. Ibra ha alternato battute a propositi seri, ha garantito sulle sue condizioni, ha sfidato l’Inter, ha minimizzato Ronaldo, ha caricato l’ambiente.

IL TOP – Tra le tante frasi cult dette da Ibra, i tifosi sui social hanno scelto le più elettrizzanti. C’è chi vota così: “Non sono venuto qui per fare mascotte, per ballare con Diavolo. Giocatore vero,campione vero. Tutto da godere”.

UMILTA’ – Qualcuno sottolinea altri aspetti: “Cosa mi ha colpito dalla conferenza appena conclusa di Ibrahimovic? “Oggi io ricomincio da zero” Queste sue parole testimoniano la grandezza di questo uomo. In pratica ha cancellato la sua carriera. Immenso Zlatan”.

RISATE – Quando poi ha risposto alla domanda su Nocerino c’è stata la standing ovation su twitter: “giornalista: Zlatan ti sei trovato molto bene con Nocerino nell’ultimo anno al Milan Zlatan: Lui si è trovato molto bene con me VI PREGO LO AMO”.

LA GRINTA – Tutti sottolineano la grinta e la cattiveria che assicura metterà in campo anche con i compagni più giovani: “Già me lo vedo a tirare calci in c…! Ottimo” o anche: “l calciatore lo vedremo a breve, ma il personaggio Ibrahimovic è rimasto top”, oppure: “Il carisma di Ibrahimovic è qualcosa di spaventoso” e infine: “A livello mediatico è in gran forma; la cattiveria sembra sempre lì, a guidarlo. Ora non resta che attendere: di sicuro, almeno per il momento, scalda i cuori”.

SPORTEVAI | 03-01-2020 11:00