Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni del 3 Agosto

Parigi, 3 Agosto. Gli orari e la scaletta di tutte le gare che si disputano oggi alle Olimpiadi: discipline, specialità e fasi dei tornei

E’ il giorno 8 delle Olimpiadi, la seconda settimana è ufficialmente cominciata e continuano le gare. Si prende sempre più spazio l’atletica che oggi propone le prime batterie dei 100 metri maschili con gli uomini più veloci della terra con Jacobs e Ali che provano a guadagnarsi uno spazio. Ma non si abbandona nemmeno la piscina dove il mitico Greg Paltrinieri (e con lui anche Di Tullio) cercano l’accesso nella finale dei 1500 stile libero. Torna a far capolino il ciclismo con una massacrante prova in linea da 273 chilometri. Musetti torna in campo dopo la sconfitta di ieri per provare a raggiungere il bronzo. Sfiderà Auger-Aliassime.

08:00 Judo Spagna-Refugees 1. Giornata MX 08:00 Judo Mongolia-Israele 1. Giornata MX 08:25 Judo Italia-Ungheria 1. Giornata MX 08:25 Judo Paesi Bassi-Serbia Ottavi di finale MX 08:30 Badminton S.An-A.Yamaguchi Quarti di finale F 09:00 Beach Volley Wickler/Ehlers-Bryl/Losiak Gruppo C M 09:00 Golf Uomini 3. Giornata M 09:00 Pallamano Ungheria-Paesi Bassi Gruppo B F 09:00 Pallavolo Paesi Bassi-Rep. Dom. Gruppo C F 09:00 Tiro Sportivo Skeet (F) Gruppo di Qualificazione 1 F 09:15 Judo Germania-Austria Ottavi di finale MX 09:15 Judo Corea del Sud-Turchia Ottavi di finale MX 09:30 Canottaggio Singolo (F) Finale C F 09:30 Tiro Sportivo Pistola Sportiva 25m (F) Finale F 09:30 Tiro Sportivo Skeet (M) Gruppo di Qualificazione 2 M 09:30 Tiro con l’arco J.Li-A.Valencia Ottavi di finale F 09:40 Badminton R.Intanon-GTunjung Quarti di finale F 09:40 Judo Kazakistan-Brasile Ottavi di finale MX 09:42 Canottaggio Singolo (M) Finale C M 09:43 Tiro con l’arco S.Noda-E.Gokkir Ottavi di finale F 09:54 Canottaggio Singolo (F) Finale B F 09:56 Tiro con l’arco C.-Y.Lei-H.Jeon Ottavi di finale F 10:00 Beach Volley Hodges/Schubert-Lyneel/Bassere. Gruppo C M 10:00 Equitazione Dressage a Squadre Finale MX 10:00 Hockey su prato Regno Unito-Argentina Gruppo B F 10:05 Atletica Decathlon (M) Batteria 110 Metri Ostacoli M 10:05 Atletica Decathlon (M) Classifica Generale M 10:05 Judo Uzbekistan-Canada Ottavi di finale MX 10:06 Canottaggio Singolo (M) Finale B M 10:09 Tiro con l’arco S.Lim-M.Havers Ottavi di finale F 10:10 Atletica Salto con l’asta (M) Gruppo di Qualificazione A M 10:10 Atletica Salto con l’asta (M) Gruppo di Qualificazione B M 10:13 Atletica Decathlon (M) Batteria 110 Metri Ostacoli M 10:18 Canottaggio Singolo (F) Finale F 10:21 Atletica Decathlon (M) Batteria 110 Metri Ostacoli M 10:22 Tiro con l’arco M.Kroppen-D.Kumari Ottavi di finale F 10:30 Canottaggio Singolo (M) Finale M 10:30 Hockey su prato Paesi Bassi-Giappone Gruppo A F 10:30 Pallanuoto Spagna-Giappone Gruppo B M 10:35 Atletica 100m (M) Qualificazioni M 10:35 Tiro con l’arco K.Bhajan-D.Choirunisa Ottavi di finale F 10:43 Atletica 100m (M) Qualificazioni M 10:48 Tiro con l’arco L.Barbelin-A.Sliachticas C Ottavi di finale F 10:50 Badminton A.Ohori-C.Marin Quarti di finale F 10:50 Canottaggio Otto (F) Finale F 10:51 Atletica 100m (M) Qualificazioni M 10:55 Atletica Decathlon (M) Lancio del Disco Gruppo A M 10:59 Atletica 100m (M) Qualificazioni M 11:00 Beach Volley Böbner/Vergé-Dé-Poletti/Valient Gruppo D F 11:00 Ciclismo Corsa su Strada (M) decisione M 11:00 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:00 Pallacanestro Cina-Porto Rico Gruppo A F 11:00 Pallamano Spagna-Francia Gruppo B F 11:01 Tiro con l’arco M.Amaistroaie-S.Nam Ottavi di finale F 11:03 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:05 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:07 Atletica 100m (M) Qualificazioni M 11:08 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:10 Canottaggio Otto (M) Finale M 11:11 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:14 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:15 Atletica 100m (M) Qualificazioni M 11:16 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:19 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:20 Atletica 800m (F) Ripescaggio F 11:22 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:24 Nuoto 50m Stile Libero (F) Preliminare F 11:28 Atletica 800m (F) Ripescaggio F 11:30 Nuoto 1500m Stile Libero (M) Preliminare M 11:36 Atletica 800m (F) Ripescaggio F 11:44 Atletica 800m (F) Ripescaggio F 11:48 Nuoto 1500m Stile Libero (M) Preliminare M 11:55 Atletica 100m (M) Preliminare M 12:00 Badminton B.He-Y.Chen Quarti di finale F 12:00 Beach Volley Moreno/Álvarez-Ludwig/Lippmann Gruppo F F 12:00 Atletica Decathlon (M) Lancio del Disco Gruppo B M 12:00 Tennis Ebden/Peers-Krajicek/Ram Finale M 12:03 Atletica 100m (M) Preliminare M 12:05 Nuoto 1500m Stile Libero (M) Preliminare M 12:05 Pallanuoto Croazia-Grecia Gruppo A M 12:05 Vela Classe Laser Radial (F) Gara F 12:11 Atletica 100m (M) Preliminare M 12:13 Vela Windsurf (F) Quarti di finale F 12:19 Atletica 100m (M) Preliminare M 12:20 Vela Classe Laser (M) Gara M 12:22 Nuoto 1500m Stile Libero (M) Preliminare M 12:27 Atletica 100m (M) Preliminare M 12:33 Vela Windsurf (M) Quarti di finale M 12:35 Atletica 100m (M) Preliminare M 12:40 Nuoto 4 × 100 m Misti (M) Preliminare M 12:43 Atletica 100m (M) Preliminare M 12:45 Hockey su prato Australia-Spagna Gruppo B F 12:46 Nuoto 4 × 100 m Misti (M) Preliminare M 12:52 Nuoto 4×100m Stile Misti (F) Preliminare F 12:53 Vela Windsurf (F) Semifinali F 12:59 Nuoto 4×100m Stile Misti (F) Preliminare F 13:00 Pallavolo Giappone-Kenya Gruppo B F 13:00 Scherma Francia-Algeria Quarti di finale F 13:00 Scherma Stati Uniti-Corea del Sud Quarti di finale F 13:00 Scherma Ucraina-Italia Quarti di finale F 13:00 Scherma Giappone-Ungheria Quarti di finale F 13:00 Tiro con l’arco N.N.-N.N. Quarti di finale F 13:01 Vela Classe Laser Radial (F) Gara F 13:05 Vela Nacra 17 (X) Gara MX 13:05 Vela Nacra 17 (X) Classifica Generale MX 13:13 Tiro con l’arco N.N.-N.N. Quarti di finale F 13:15 Hockey su prato Stati Uniti-Sudafrica Gruppo B F 13:16 Vela Classe Laser (M) Gara M 13:18 Vela Windsurf (M) Semifinali M 13:20 Tennis Machac/Pavla.-Fritz/Paul 3. Posizione M 13:26 Tiro con l’arco N.N.-N.N. Quarti di finale F 13:30 Pallacanestro Serbia-Spagna Gruppo A F 13:30 Tennistavolo H.Hayata-Y.Shin 3. Posizione F 13:33 Vela Windsurf (F) Gara Finale F 13:39 Tiro con l’arco N.N.-N.N. Quarti di finale F 13:40 Atletica Decathlon (M) Salto con l’Asta Gruppo A M 13:40 Atletica Decathlon (M) Salto con l’Asta Gruppo B M 13:45 Vela Nacra 17 (X) Gara MX 13:52 Tiro con l’arco N.N.-N.N. Semifinali F 13:57 Vela Classe Laser Radial (F) Gara F 14:00 Pallamano Brasile-Angola Gruppo B F 14:03 Vela Windsurf (M) Gara Finale M 14:05 Tiro con l’arco N.N.-N.N. Semifinali F 14:25 Vela Nacra 17 (X) Gara MX 14:30 Scherma N.N.-N.N. Turno di Classificazione 5-8 F 14:30 Scherma N.N.-N.N. Turno di Classificazione 5-8 F 14:30 Tennistavolo Y.Sun-M.Chen Finale F 14:33 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 3. Posizione F 14:40 Tennis Q. Zheng-D. Vekić Finale F 14:46 Tiro con l’arco N.N.-N.N. Finale F 15:00 Badminton Tan/Thinaah-Matsuyama/Shida 3. Posizione F 15:00 Calcio Stati Uniti-Giappone Quarti di finale F 15:00 Pallanuoto Australia-Ungheria Gruppo B M 15:20 Scherma N.N.-N.N. Semifinali F 15:20 Scherma N.N.-N.N. Semifinali F 15:30 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 15:30 Ginnastica Corpo Libero (M) Finale M 15:30 Pugilato A.Khalokov-J.Quiles Quarti di finale M 15:30 Tiro Sportivo Skeet (M) Finale M 15:35 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 15:40 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 15:45 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 15:45 Vela 470 (X) Gara MX 15:46 Pugilato C.Paalam-C.Senior Quarti di finale M 15:50 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 15:55 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 15:55 Tennis L. Musetti-F. Auger-Al. 3. Posizione M 16:00 Beach Volley Placette/Richar-Brunner/Hüberli Gruppo F F 16:00 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 16:00 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione MX 16:00 Pallamano Slovenia-Svezia Gruppo A F 16:02 Pugilato R.Kiwan-O.Jones Quarti di finale M 16:05 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 16:10 Badminton Chen/Jia-Liu/Tan Finale F 16:10 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 16:10 Scherma N.N.-N.N. 7. Posizione F 16:10 Scherma N.N.-N.N. 5. Posizione F 16:15 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 16:18 Pugilato A.Muydinkhujaev-N.Terteryan Quarti di finale M 16:20 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Qualificazione corsa F 16:20 Ginnastica Volteggio (F) Finale F 16:34 Pugilato Y.Wu-C.Raksat Quarti di finale F 16:35 Pallanuoto Montenegro-Stati Uniti Gruppo A M 16:40 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 16:40 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione MX 16:40 Vela 470 (X) Gara MX 16:45 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 16:50 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 16:50 Pugilato I.Valencia-N.Kyzaibay Quarti di finale F 16:55 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 17:00 Beach Volley Humana/Wilkers.-Graudina/Kravce Gruppo D F 17:00 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 17:00 Calcio Spagna-Colombia Quarti di finale F 17:00 Hockey su prato Cina-Francia Gruppo A F 17:00 Pallavolo Polonia-Italia Gruppo B M 17:05 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 17:06 Pugilato B.Sürmeneli-J.Suwannapheng Quarti di finale F 17:10 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 17:15 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 17:15 Ginnastica Cavallo Con Maniglie (M) Finale M 17:15 Pallacanestro Porto Rico-Stati Uniti Gruppo C M 17:20 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 17:22 Pugilato I.Khelif-A.Hamori Quarti di finale F 17:25 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 17:30 Basket 3×3 Canada-Azerbaigian Preliminari F 17:30 Canoa Slalom K-1 (M) Qualificazione corsa M 17:30 Judo N.N.-N.N. Finale MX 17:38 Pugilato W.Yang-S.Wu Semifinali F 18:00 Basket 3×3 Spagna-Germania Preliminari F 18:05 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Ripescaggio F 18:10 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Ripescaggio F 18:15 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Ripescaggio F 18:20 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Ripescaggio F 18:25 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Ripescaggio F 18:30 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Ripescaggio F 18:35 Basket 3×3 Francia-Australia Preliminari F 18:45 Canoa Slalom K-1 (M) Ripescaggio M 18:50 Canoa Slalom K-1 (M) Ripescaggio M 18:55 Canoa Slalom K-1 (M) Ripescaggio M 19:00 Canoa Slalom K-1 (M) Ripescaggio M 19:00 Calcio Canada-Germania Quarti di finale F 19:00 Pallamano Norvegia-Germania Gruppo A F 19:00 Scherma N.N.-N.N. 3. Posizione F 19:00 Surf Surf (M) Semifinali M 19:05 Basket 3×3 Cina-Stati Uniti Preliminari F 19:05 Canoa Slalom K-1 (M) Ripescaggio M 19:10 Canoa Slalom K-1 (M) Ripescaggio M 19:10 Atletica Decathlon (M) Gruppo di Giavellotto A M 19:15 Atletica 1500m (M) Ripescaggio M 19:25 Atletica 1500m (M) Ripescaggio M 19:30 Pallanuoto Serbia-Francia Gruppo B M 19:35 Atletica Getto del Peso (M) Finale M 19:36 Surf Surf (M) Semifinali M 19:45 Hockey su prato Germania-Belgio Gruppo A F 19:50 Atletica 100m (F) Semifinali F 19:58 Atletica 100m (F) Semifinali F 20:00 Pugilato J.Harvey-M.Seiitbek-Uulu Quarti di finale M 20:00 Scherma N.N.-N.N. Finale F 20:06 Atletica 100m (F) Semifinali F 20:10 Atletica Decathlon (M) Gruppo di Giavellotto B M 20:12 Surf Surf (F) Semifinali F 20:16 Pugilato S.Harada-J.Ibanez Diaz Quarti di finale M 20:20 Atletica Salto Triplo (F) Finale F 20:30 Nuoto 100m Farfalla (M) Finale M 20:32 Pugilato Z.Ishaish-L.Richardson Quarti di finale M 20:39 Nuoto 50m Stile Libero (F) Semifinali F 20:45 Nuoto 50m Stile Libero (F) Semifinali F 20:48 Pugilato D.Nishant-M.Verde Alvarez Quarti di finale M 20:48 Surf Surf (F) Semifinali F 20:55 Atletica Staffetta 4x400m (X) Finale MX 21:00 Calcio Francia-Brasile Quarti di finale F 21:00 Pallacanestro Serbia-Sudan del S. Gruppo C M 21:00 Pallamano Danimarca-Corea del Sud Gruppo A F 21:00 Pallavolo Canada-Serbia Gruppo A M 21:04 Pugilato B.Çakıroğlu-P.Kaivo-Oja Quarti di finale F 21:05 Pallanuoto Italia-Romania Gruppo A M 21:08 Nuoto 200m Misti (F) Finale F 21:20 Atletica 100m (F) Finale F 21:20 Pugilato W.Lkhadiri-A.Villegas Quarti di finale F 21:24 Surf Surf (M) 3. Posizione M 21:28 Nuoto 800m Stile Libero (F) Finale F 21:36 Pugilato N.Chen-N.Khamidova Quarti di finale F 21:45 Atletica Decathlon (M) Batteria 1500 Metri M 21:52 Pugilato O.Derieuw-L.Yang Quarti di finale F 21:58 Nuoto Staffetta 4x100m Misti (X) Finale MX 22:00 Surf Surf (M) Finale M 22:08 Pugilato K.Harrington-B.Ferreira Semifinali F 22:36 Surf Surf (F) 3. Posizione F 23:12 Surf Surf (F) Finale F

Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie