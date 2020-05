Le Iene rinviano servizio su Lotito: Solo a lui diritto replica?

Doveva essere il pezzo forte della puntata di ieri de Le Iene: l’annunciato servizio sul presunto pagamento in nero dell’argentino Zarate da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito ma alla fijne non è andato in onda . Erano uscite anche le anticipazioni del servizio, con le interviste a Luis Ruzzi, agente del giocatore, e allo stesso Zarate, ma c’è stato un dietrofront improvviso. La redazione de Le Iene ha deciso di non mandare in onda il servizio e ha spiegato il perché con un comunicato.

Le Iene spiegano perché è saltato il servizio su Lotito

Nel testo di legge che: “Visto il clamore suscitato dall’annuncio della messa in onda del nostro servizio, riteniamo sia giusto dare un diritto di replica al Presidente della Lazio, diritto di replica che se fosse contestuale all’inchiesta proposta chiarirebbe senza margine di ambiguità l’intera vicenda”.

Il servizio su Zarate potrebbe andare in onda il 2 giugno

Poi c’è l’aggiunta: “Nel caso in cui Lotito non volesse cogliere quest’opportunità, il servizio sarà regolarmente in onda martedì 2 giugno”. Non c’è che dire, per il presidente della Lazio è proprio un periodo di polemiche a raffica.

Plastino: Ci sono conflitti di potere sul caso-Lotito

Il giornalista Michele Plastino ancor prima del comunicato aveva scritto su twitter che secondo lui quel servizio non sarebbe andato in onda. E ha avuto ragione. Plastino ha scritto sui social: “So che ci sono conflitti di potere..”.

Sui social bufera su Le Iene

Sui social scoppia la polemica: “Chissà perché il diritto di replica viene concesso solo a Lotito. Eppure guardo spesso il programma ma questa accortezza non l’avevo mai notata…” o anche: “Claudio Lotito si conferma l’uomo forte del calcio italiano, almeno politicamente: stoppato il servizio delle Iene su presunti pagamenti in nero della Lazio denunciati da Zarate e l’agente Ruzzi”.

C’è anche chi difende Lotito: “Stranamente le Iene sulle plusvalenze di Inter, Juve e Roma farlocche non fanno servizi . Questo continuo attacco alla Lazio e al suo presidente fanno pensare male. Una vergogna assoluta. Fa bene Lotito a difendersi in tutte le maniere”

Un utente scrive: “Il diritto di replica “concesso” da Le Iene prelude un processo mediatico. Lo stop sembra invece una cautela per una probabile denuncia per diffamazione” e infine: “A Lotito potete dirgli tutto ma che non paga gli stipendi o le tasse è la più grande bugia che potevate inventarvi. Lo dimostra quello che ha fatto nel 2004 pur di saldare i creditori, in particolare i piccoli creditori”.

SPORTEVAI | 27-05-2020 08:58