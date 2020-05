Nuova bufera su Lotito, social scatenati

Ha preso la scena in questi mesi di emergenza sin dal primo momento. Ha battibeccato con Agnelli, ha litigato con alcuni suoi colleghi presidenti di Lega, ha battuto i pugni perchè si riprendesse a giocare al più presto, ha assicurato che il centro di Formello è all’avanguardia e perfettamente attrezzato per garantire ogni sicurezza in tema sanitario. Claudio Lotito è il simbolo del partito del sì, di coloro che fremono perché l’Italia emuli la Germania e torni in campo ma non sempre le sue uscite sono apprezzate da tutti.

Lotito voleva suggerire modifiche al protocollo

I quotidiani odierni riportano quanto accaduto nell’ultima assemblea di Lega di serie A con i momento di tensione che si sono vissuti con i medici perché Lotito voleva vedere in anteprima le modifiche apportate al protocollo.

Lotito ribadisce di essere preparato in medicina

Come già aveva detto tempo fa, Lotito ha ribadito di essere preparato in medicina ma il presidente Dal Pino si è rifiutato altrimenti avrebbe dovuto accogliere ogni singolo rilievo di tutti i club.

Sui social scattano le critiche a Lotito

Fioccano i commenti sui social: “Ma Lotito è immune alle squalifiche?” o anche: “Ma non può essere ammonito o espulso Lotito per tutte queste scorrettezze? O può fare quello che vuole?”. Arrivano anche reazioni ironiche: “Ma come non lo sapete il prode Lotito si è laureato in medicina nella famosissima università “Ignorantella” a Tivoli, cura il coronavirus con un bel piatto di bucatini all’amatriciana, grazie ai suoi protocolli il virus si sta a ritirà…”

C’è chi scrive: “Non è neanche più una barzellletta, ma ancora più patetico è vedere l’apprezzamento che riceve da alcuni presidenti delle leghe A e B. In buona compagnia con i Ferrero, Preziosi, Cellino, Giulini, Commisso, De Laurentis, Pallotta, imprenditori di successo e buffoni patentati.”. E infine: “Game over lotito”.

