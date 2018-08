Le Mans eSport series: torneo da 100mila $, iscrizioni aperte

Vi abbiamo già raccontato tutto quello che dovevate sapere su Le Mans eSport series, il nuovo torneo eSportivo su pista, annunciato dall’Automobile Club de l’Ouest, in collaborazione con Microsoft, Motorsport Network e Glory4Gamers. L’iniziativa seguirà le date delle gare endurance, consentendo ai player di competere online e offline con più prove che determineranno la rosa dei giocatori migliori.

La selezione prevede 6 round preliminari, comprese qualifiche e gare, tra agosto 2018 e maggio 2019: i gamer si sfideranno sul titolo “Forza Motorsport 7” e la gara di partenza è stata a Silverstone il 18 agosto. Mentre le sfide offline saranno disputate durante gli appuntamenti del WEC al circuito del Fuji, in Giappone, a ottobre e all’Autosport International Show, in Gran Bretagna, a gennaio.

I vincitori delle diverse competizioni potranno gareggiare nella Super Final durante la 24 Ore di Le Mans prevista per il 15-16 giugno 2019. Il campione si aggiudicherà il titolo e un montepremi da ben 100mila dollari.

“Dovremmo tutti prestare più attenzione agli eSports. In principio anche della Formula E si diceva che non avrebbe funzionato e invece guardate dove è arrivata. Lo stesso accadrà per gli eSports. Rendono l’automobilismo più accessibile per i fan e il pubblico e dà a tutti l’opportunità di mettersi in luce e divertirsi. Noi siamo stati fortunati a correre veramente, ma anche al simulatore può essere lotta serrata, se la competizione è di alto livello e si è sotto pressione” – ha dichiarato il pilota Andy Priaulx a Motorsport.com, in occasione della presentazione della Le Mans Esports Series a Silverstone.

Il pilota ufficiale della Ford nel WEC ha inoltre confessato di utilizzare molto i videogame di racing: “Ti consente di fare pratica. Alcune delle abilità richieste come la focalizzazione, la riduzione degli errori, la memorizzazione del circuito e delle linee da seguire sono certamente trasferibili. È vero, le sensazioni si possono provare solo in pista, ma il software sta evolvendo e migliorando. Si sta avvicinando alla realtà” – ha spiegato.

HF4 | 27-08-2018 08:30