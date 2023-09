Le partite di oggi: Serie A, 3a giornata. Dove vedere le partite di Milan, Verona e Roma

La programmazione delle partite della 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Orario e programmazione tv

01-09-2023 09:00

Il campionato di calcio di Serie A 2023-24 gioca la sua 3a giornata. Una giornata ricca di partite importanti, con tre partite che possono comodamente essere definite dei big-match: Roma-Milan, Napoli-Lazio, Inter-Fiorentina diranno già qualcosa sulla lotta scudetto e sui valori delle tre principali favorite alla vittoria finale. Impegno in trasferta per Juve e Verona, che a sorpresa guida la classifica a punteggio pieno. Questo è l’ultimo turno prima della sosta per gli impegni della Nazionale.

La situazione in classifica prima della 3a giornata

Questa la situazione in classifica alla vigilia della 3a giornata: Napoli, Inter, Milan, Verona 6 punti. Juventus, Fiorentina, Lecce 4; Atalanta, Monza, Genoa, Frosinone 3; Salernitana 2 punti; Bologna, Udinese, Roma, Torino e Cagliari 1 punto; Empoli, Sassuolo, Lazio per ora ferme a 0 punti.

Le partite in programma per la 3a giornata e dove vederle in diretta

Sassuolo–Verona 1 set 18.30 Dazn Roma–Milan 1 set 20.45 Dazn Bologna–Cagliari 2 set 18.30 Dazn Sky Udinese–Frosinone 2 set 18.30 Dazn Atalanta–Monza 2 set 20.45 Dazn Sky Napoli–Lazio 2 set 20.45 Dazn Inter–Fiorentina 3 set 18.30 Dazn Torino–Genoa 3 set 18.30 Dazn Empoli–Juventus 3 set 20.45 Dazn Sky Lecce–Salernitana 3 set 20.45 Dazn

Le partite di oggi, venerdì 1 settembre

Oggi si giocano 2 partite:

Alle 18.30 c’è Sassuolo-Verona , la capolista a sorpresa cerca altri 3 punti sul campo dei neroverdi emiliani partiti ad handicap a causa soprattutto del calciomercato.

, la capolista a sorpresa cerca altri 3 punti sul campo dei neroverdi emiliani partiti ad handicap a causa soprattutto del calciomercato. Alle 20.45 in campo Roma-Milan: big-match tra i giallorossi di Mourinho partiti maluccio e i rossoneri di Pioli apparsi quasi in forma Champions. All’Olimpico ci sono in palio punti già pesantissimi in ottica Champions.

Le partite di sabato 2 settembre

Oggi si giocano 4 partite:

Alle 18.30 c’è Bologna-Cagliari , i felsinei ancora arrabbiati per il non-rigore di Torino ma consapevoli di essere tornati competitivi sfidano la banda di Ranieri ancora alla ricerca di una precisa identità nella massima serie.

, i felsinei ancora arrabbiati per il non-rigore di Torino ma consapevoli di essere tornati competitivi sfidano la banda di Ranieri ancora alla ricerca di una precisa identità nella massima serie. Alle 18.30 c’è Udinese-Frosinone , i friulani dopo l’avvio choc stanno carburando e sfidano una realtà giovane del campionato, che con il mercato si è notevolmente rafforzata.

, i friulani dopo l’avvio choc stanno carburando e sfidano una realtà giovane del campionato, che con il mercato si è notevolmente rafforzata. Alle 20.45 in campo Atalanta-Monza : derby lombardo con i bergamaschi di Gasp che devono cancellare alla svelta la figuraccia di Frosinone. Il Monza si sta ritrovando e assisteremo a una partita molto equilibrata e dall’esito non scontato.

: derby lombardo con i bergamaschi di Gasp che devono cancellare alla svelta la figuraccia di Frosinone. Il Monza si sta ritrovando e assisteremo a una partita molto equilibrata e dall’esito non scontato. Alle 20.45 in campo Napoli-Lazio: i campioni sembrano già in forma scudetto, giocano e vincono in scioltezza. La Lazio invece è ultima a zero punti con Sarri che non si capacita del comportamento suicida della sua creatura. L’anno scorso vinsero a sorpresa i romani, a ripetere i miracoli non è cosa facile…

Le partite di domenica 3 settembre

La giornata si conclude con le ultime 4 partite:

Alle 18.30 c’è Inter-Fiorentina , altro big-match. I nerazzurri stanno già facendo vedere di essere una delle due/tre più serie candidate allo scudetto; la Viola a sprazzi impressiona e a sprazzi deprime. Si prospetta una bella partita, i favori del pronostico dicono Inter ma mai dire mai.

, altro big-match. I nerazzurri stanno già facendo vedere di essere una delle due/tre più serie candidate allo scudetto; la Viola a sprazzi impressiona e a sprazzi deprime. Si prospetta una bella partita, i favori del pronostico dicono Inter ma mai dire mai. Alle 18.30 c’è Torino-Genoa , Juric vuole acchiappare i 3 punti per collocare il Toro fuori dalla zona calda. Il Grifo ha appena sbancato l’Olimpico di Roma e sogna il bis in quello di Torino.

, Juric vuole acchiappare i 3 punti per collocare il Toro fuori dalla zona calda. Il Grifo ha appena sbancato l’Olimpico di Roma e sogna il bis in quello di Torino. Alle 20.45 in campo Empoli-Juventus : la Juve già disillusa dopo il buon avvio cerca punti contro l’ultima in classifica. L’Empoli però è la squadra che solo pochi mesi umiliò i bianconeri. Serve una Juve come ai bei tempi altrimenti non si esclude una figuraccia bis.

: la Juve già disillusa dopo il buon avvio cerca punti contro l’ultima in classifica. L’Empoli però è la squadra che solo pochi mesi umiliò i bianconeri. Serve una Juve come ai bei tempi altrimenti non si esclude una figuraccia bis. Alle 20.45 in campo Lecce-Salernitana: il Lecce sa di avere gli astri dalla sua parte in questo periodo e sa anche che in palio ci sono punti vitali per la lotta salvezza. I campani hanno fatto vedere buone cose e soprattutto di essere una squadra compatta. Match equilibrato e ad alta tensione.

