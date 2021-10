Lecce, Baroni: "Affrontare un Brescia in fiducia ci permette di alzare l'asticella"

27-10-2021 13:30

Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite sono un ottimo biglietto da visita con cui presentarsi domani a Brescia. Il Lecce di Marco Baroni occupa al momento la quarta posizione in classifica, staccata di uno solo punto dal Brescia che precede i salentini.

Il big match di domani dirà tante cose sulle due formazioni, accomunate dallo stesso obiettivo, ovvero quello di tornare nella massima serie, se possibile senza passare dalla lotteria dei play off.

“Gabriel dobbiamo valutarlo, ha un leggero ematoma e adesso c’è da capirne, mentre Tuia sta bene, abbiamo concordato con lui di dargli ancora un po’ di recupero: devo valutare le due soluzioni che ho a disposizione, quelle di Dermaku e Meccariello. Noi allenatori dormiamo poco e lavoriamo tanto per pensare a tutti i risvolti”: esordisce così, nella conferenza stampa che anticipa la trasferta di Brescia, il tecnico del Lecce Marco Baroni.

Ecco come presenta la gara il tecnico dei salentini: “Non sono ancora molto concentrato sulla classifica, mi interessa guardare alla prestazione. Sarà una gara bella, perfetta, troveremo una squadra che arriva da un’ottima partita con la Cremonese, è in fiducia e per noi va bene, perché ci permette di alzare l’asticella: ci sarà da fare una prestazione di altissimo livello, ma siamo pronti. Dovremmo produrre, magari subendo qualcosa, ma per me la fase difensiva è figlia di quella offensiva e della compattezza, ci sarà da lavorare forte contro una squadra ostica: fare una gara conservativa, del resto, sarebbe un errore, serve una prova di coraggio. Ma più l’avversario è importante, più c’è voglia di misurarsi con lui”.

